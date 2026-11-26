Alors qu’il n’a pas battu Carlos Alcaraz ou Jannik Sinner depuis deux ans, Alexander Zverev est bel et bien numéro 1 mondial en cette fin de saison 2026.

Sur Linkedin, l’entraîneur Français Patrick Mouratoglou a donné son avis dans le débat du moment sur la légi­ti­mité de l’Allemand.

« Quand il est entré sur le court face à Carlos Alcaraz, je suis sûr qu’il était convaincu qu’il allait gagner. Double vain­queur de Grand Chelem, numéro un mondial, prêt à prouver qu’il était le meilleur joueur. Personnellement, je pense que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sont d’un tout autre niveau que les autres. Alexander Zverev pense le contraire, et cette convic­tion explique en grande partie pour­quoi il est numéro un mondial. »