Patrick Mouratoglou : « Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sont d’un tout autre niveau que les autres mais Alexander Zverev pense le contraire, et cette conviction explique en grande partie pourquoi il est numéro un mondial »
Alors qu’il n’a pas battu Carlos Alcaraz ou Jannik Sinner depuis deux ans, Alexander Zverev est bel et bien numéro 1 mondial en cette fin de saison 2026.
Sur Linkedin, l’entraîneur Français Patrick Mouratoglou a donné son avis dans le débat du moment sur la légitimité de l’Allemand.
« Quand il est entré sur le court face à Carlos Alcaraz, je suis sûr qu’il était convaincu qu’il allait gagner. Double vainqueur de Grand Chelem, numéro un mondial, prêt à prouver qu’il était le meilleur joueur. Personnellement, je pense que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sont d’un tout autre niveau que les autres. Alexander Zverev pense le contraire, et cette conviction explique en grande partie pourquoi il est numéro un mondial. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.