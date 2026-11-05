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Patrick Mouratoglou : « Carlos Alcaraz joue exac­te­ment comme Roger Federer. Qui fait ça sur le circuit ? Peu de joueurs. C’est très rare »

Par
Thomas S
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Tennis - Rolex Paris Masters 2026 - France -

Récemment titré sur l’ATP 500 de Vienne et qualifié pour les quarts de finale du Rolex Paris Masters après le forfait de Matteo Berrettini ce jeudi, Carlos Alcaraz fait un bien fou au circuit depuis son retour de blessure.

Et ce n’est pas Patrick Mouratoglou ne dire pas le contraire, lui qui a encensé le joueur espa­gnol, lors d’une récente publi­ca­tion sur Instagram, en l’as­so­ciant même à un certain Roger Federer. 

« Carlos joue exac­te­ment comme Roger. Ils ont le même style de jeu. Un coup droit incroyable avec des dépla­ce­ments autour du revers. Un jeu très complet qui utilise toutes les tech­niques : les amortis, parfois la volée de retour, assez souvent le service‐volée, en cher­chant à dominer, en prenant la balle tôt, en montant au filet. Qui fait ça sur le circuit ? Peu de joueurs. C’est très rare. Beaucoup de joueurs sauraient tech­ni­que­ment comment s’y prendre, mais ils n’osent pas vrai­ment le faire pendant les matchs. Carlos et Roger ont la même concep­tion du tennis, bien sûr avec des styles diffé­rents. Roger est bien sûr plus fluide et il restera proba­ble­ment toujours le joueur le plus fluide de tous les temps. Mais c’est le même type de tennis, c’est ce que je veux dire. »

Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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