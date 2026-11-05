Récemment titré sur l’ATP 500 de Vienne et qualifié pour les quarts de finale du Rolex Paris Masters après le forfait de Matteo Berrettini ce jeudi, Carlos Alcaraz fait un bien fou au circuit depuis son retour de blessure.
Et ce n’est pas Patrick Mouratoglou ne dire pas le contraire, lui qui a encensé le joueur espagnol, lors d’une récente publication sur Instagram, en l’associant même à un certain Roger Federer.
« Carlos joue exactement comme Roger. Ils ont le même style de jeu. Un coup droit incroyable avec des déplacements autour du revers. Un jeu très complet qui utilise toutes les techniques : les amortis, parfois la volée de retour, assez souvent le service‐volée, en cherchant à dominer, en prenant la balle tôt, en montant au filet. Qui fait ça sur le circuit ? Peu de joueurs. C’est très rare. Beaucoup de joueurs sauraient techniquement comment s’y prendre, mais ils n’osent pas vraiment le faire pendant les matchs. Carlos et Roger ont la même conception du tennis, bien sûr avec des styles différents. Roger est bien sûr plus fluide et il restera probablement toujours le joueur le plus fluide de tous les temps. Mais c’est le même type de tennis, c’est ce que je veux dire. »
Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 15:15