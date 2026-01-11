AccueilATPPatrick Mouratoglou catégorique concernant Djokovic : "Je comprends que les gens s'inquiètent...
ATPOpen d'Australie

Patrick Mouratoglou caté­go­rique concer­nant Djokovic : « Je comprends que les gens s’in­quiètent pour l’avenir de Novak, mais je ne pense pas qu’ils devraient s’inquiéter »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

1353

Même si Tsonga l’a un peu bous­culé, Patrick Mouratoglou ne change pas ses habitudes.

Dernièrement, il a donc rassuré les fans du Serbe en expli­quant que selon lui et parce qu’il a peut‐être quelques infos exclu­sives, Novak Djokovic sera apte et prêt pour faire plus que tenter sa chance à Melbourne, du 19 janvier au 1er février. 

« Tout d’abord, je comprends que les gens s’in­quiètent pour l’avenir de Novak, étant donné qu’il vient de se retirer du tournoi d’Adélaïde, mais je ne pense pas qu’ils devraient s’in­quiéter. Ce sont proba­ble­ment les deux dernières années de Novak sur le circuit. Il est toujours très bien classé, il aura donc le temps de retrouver son niveau à l’Open d’Australie. »

Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 09:22

Article précédent
Alcaraz et Sinner, plus riches de 2 millions dollars, font des économies…
Article suivant
Maria Kostyuk, au bord des larmes au sujet de l’Ukraine : « Je joue tous les jours avec la douleur dans mon cœur. Il y a des milliers de personnes qui sont sans lumière et sans eau chaude en ce moment. Ma sœur dort sous 3 couver­tures à cause du froid qu’il fait à la maison »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.