Concurrencé ces dernières années par Alexander Zverev pour le titre du meilleur joueur de l’his­toire à ne jamais avoir remporté de Grand Chelem, Marcelo Rios a sans doute récu­péré ce statut hono­ri­fique après le sacre de l’Allemand à Roland‐Garros.

Dans une nouvelle vidéo postée sur Instagram, l’en­traî­neur fran­çais a évoqué le cas Marcelo Rios, numéro 1 mondial en 1998.

« Marcelo Rios est l’une des légendes les plus sous‐estimées de l’his­toire du tennis. Marcelo Rios est un cas à part, car il est le seul à avoir pu devenir numéro un mondial tout en menant la vie qu’il menait en dehors des courts de tennis. Marcelo domi­nait véri­ta­ble­ment le tennis. Il avait cette capa­cité à rester très près de la ligne et à prendre toutes les balles tôt. D’une certaine manière, son jeu était très moderne. Il prati­quait le même tennis, bien sûr, pas au même niveau car c’était une autre époque, mais le même tennis que Jannik Sinner. Il pouvait tout faire sur le court. Une année, il a remporté les trois plus grands tour­nois sur terre battue. Il a atteint la finale d’un tournoi du Grand Chelem. Il a été numéro un mondial. Il était très domi­nant, et il n’a jamais remporté de tournoi du Grand Chelem. En tant qu’entraîneur de tennis, je regrette toujours que des joueurs ne parviennent pas à exploiter tout leur poten­tiel, et on constate que ce n’est pas tant une ques­tion de talent. C’est davan­tage une ques­tion de sérieux et de concen­tra­tion. Toutes ces qualités que Jannik Sinner incarne et que Marcelo Ríos n’a jamais montrées. »