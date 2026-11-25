« Moi, Sascha, Jannik, Shelton… Je pense que chacun se consi­dère comme le n° 1 mondial. Quand on est sur le court d’entraînement ou quand on dispute un match, c’est vrai­ment impor­tant d’avoir cette confiance en soi », affir­mait Carlos Alcaraz après sa victoire contre le numéro 1 mondial, Alexander Zverev, en finale du Masters dimanche dernier.

Une décla­ra­tion sur laquelle est revenu l’entraîneur Français Patrick Mouratoglou.

« J’adore cette réponse, et il a raison. Ils le pensent tous, et c’est pour ça qu’ils sont si bons. Mais si tu ne le ressens pas au plus profond de toi, quand tu affrontes ces gars‐là, tu ne peux pas gagner. Quand Shelton a joué contre Zverev, je pense qu’il n’est pas entré sur le court en se disant « je suis meilleur que ce type », et il n’a pas pu déve­lopper son jeu, et il a perdu. Mais d’une manière géné­rale, oui, Ben est quelqu’un qui a énor­mé­ment, énor­mé­ment confiance en sa capa­cité à battre n’importe qui, ce qui vaut aussi pour les trois autres. Cette réac­tion de Carlos montre simple­ment qu’il dit ce qu’il pense, et c’est quelque chose que j’adore chez lui. Il a tout pour lui. Il a le jeu, il a l’attitude, il sait commu­ni­quer. C’est pour ça qu’il est une telle super­star mondiale. »