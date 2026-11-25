« Moi, Sascha, Jannik, Shelton… Je pense que chacun se considère comme le n° 1 mondial. Quand on est sur le court d’entraînement ou quand on dispute un match, c’est vraiment important d’avoir cette confiance en soi », affirmait Carlos Alcaraz après sa victoire contre le numéro 1 mondial, Alexander Zverev, en finale du Masters dimanche dernier.
Une déclaration sur laquelle est revenu l’entraîneur Français Patrick Mouratoglou.
« J’adore cette réponse, et il a raison. Ils le pensent tous, et c’est pour ça qu’ils sont si bons. Mais si tu ne le ressens pas au plus profond de toi, quand tu affrontes ces gars‐là, tu ne peux pas gagner. Quand Shelton a joué contre Zverev, je pense qu’il n’est pas entré sur le court en se disant « je suis meilleur que ce type », et il n’a pas pu développer son jeu, et il a perdu. Mais d’une manière générale, oui, Ben est quelqu’un qui a énormément, énormément confiance en sa capacité à battre n’importe qui, ce qui vaut aussi pour les trois autres. Cette réaction de Carlos montre simplement qu’il dit ce qu’il pense, et c’est quelque chose que j’adore chez lui. Il a tout pour lui. Il a le jeu, il a l’attitude, il sait communiquer. C’est pour ça qu’il est une telle superstar mondiale. »
Publié le mercredi 25 novembre 2026 à 17:54