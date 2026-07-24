À 39 ans, Novak Djokovic a une nouvelle fois prouvé qu’il restait l’un des hommes à battre sur le circuit. À Wimbledon, le Serbe s’est notam­ment offert une bataille mémo­rable face à Félix Auger‐Aliassime en quarts de finale, s’im­po­sant au terme de 5h14 de jeu (7–6[10], 3–6, 6–3, 6–7[4], 7–6[4]), avant de s’in­cliner contre Jannik Sinner en demi‐finales.

Sur LinkedIn, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a tenu à répondre à ceux qui estiment que les perfor­mances de Djokovic s’ex­pliquent davan­tage par une baisse du niveau du Top 10 actuel que par les qualités intactes du Serbe.

« Chaque fois que Novak Djokovic bat un joueur du Top 10, je lis le même commen­taire : « Le Top 10 n’est plus aussi fort qu’avant. Je ne suis abso­lu­ment pas d’accord. Les gens semblent oublier qui est Novak Djokovic. C’est le plus grand joueur que notre sport ait jamais connu. Et le plus grand compé­ti­teur. À 39 ans, bien sûr, il n’est plus aussi rapide qu’avant. Ses dépla­ce­ments ne sont plus les mêmes, son temps de réac­tion a changé. C’est normal. Mais on ne perd pas son tennis : on perd de la vitesse, mais pas sa compré­hen­sion du jeu, son anti­ci­pa­tion, sa capa­cité à prendre des déci­sions ni sa capa­cité à performer sous pres­sion. Ces qualités sont toujours là. C’est pour­quoi il est encore capable de battre les meilleurs joueurs du monde. Sa victoire en cinq sets contre Félix Auger‐Aliassime à Wimbledon en est un autre exemple. Certains y ont vu la preuve que le Top 10 actuel n’est pas assez fort. J’y ai vu tout autre chose : j’ai vu l’un des plus grands compé­ti­teurs de l’histoire du sport trouver le moyen de remporter un nouveau match d’envergure. C’est ce qu’il a fait tout au long de sa carrière. »