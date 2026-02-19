Tous deux qualifiés sans vraiment trembler pour les quarts de finale de l’ATP 500 de Doha où ils seront respectivement opposés ce jeudi à Karen Khachanov et Jakub Mensik, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sont deux champions avec des caractères radicalement différents.
C’est notamment ce qu’a tenu à préciser Patrick Mouratoglou dans une récente publication sur Linkedin.
« Pendant l’Open d’Australie, quelqu’un a écrit dans mon live Twitch : ‘Alcaraz est le seul joueur qui semble vraiment s’amuser’. Et j’ai répondu : Je pense que tu as raison. Pour Carlos Alcaraz, s’amuser n’est pas un bonus. C’est la clé. Quand il s’amuse, il est détendu. Quand il est détendu, il est créatif. Quand il est créatif, il est imprévisible. Mais quand il ne s’amuse pas, il se crispe. Il commet plus de fautes directes. Il perd cette créativité qui le rend spécial. Pour lui, la joie est synonyme de performance. Mais tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Jannik Sinner est différent. Il n’est pas sur le court pour s’amuser. Il est là pour dominer. Pour marquer des points gagnants. Pour s’imposer. Bien sûr, il aime gagner, mais on ne le voit pas exprimer sa joie de la même manière. Et c’est très bien ainsi. »
Publié le jeudi 19 février 2026 à 14:47