Tous deux quali­fiés sans vrai­ment trem­bler pour les quarts de finale de l’ATP 500 de Doha où ils seront respec­ti­ve­ment opposés ce jeudi à Karen Khachanov et Jakub Mensik, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sont deux cham­pions avec des carac­tères radi­ca­le­ment différents.

C’est notam­ment ce qu’a tenu à préciser Patrick Mouratoglou dans une récente publi­ca­tion sur Linkedin.

« Pendant l’Open d’Australie, quel­qu’un a écrit dans mon live Twitch : ‘Alcaraz est le seul joueur qui semble vrai­ment s’amuser’. Et j’ai répondu : Je pense que tu as raison. Pour Carlos Alcaraz, s’amuser n’est pas un bonus. C’est la clé. Quand il s’amuse, il est détendu. Quand il est détendu, il est créatif. Quand il est créatif, il est impré­vi­sible. Mais quand il ne s’amuse pas, il se crispe. Il commet plus de fautes directes. Il perd cette créa­ti­vité qui le rend spécial. Pour lui, la joie est syno­nyme de perfor­mance. Mais tout le monde ne fonc­tionne pas de la même manière. Jannik Sinner est diffé­rent. Il n’est pas sur le court pour s’amuser. Il est là pour dominer. Pour marquer des points gagnants. Pour s’im­poser. Bien sûr, il aime gagner, mais on ne le voit pas exprimer sa joie de la même manière. Et c’est très bien ainsi. »