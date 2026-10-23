Alors que certains passionnés de tennis remettent en cause la légitimité d’Alexander Zverev, vainqueur de Roland‐Garros, de l’US Open et prochain numéro 1 mondial en ayant perdu tous ses duels cette année contre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Novak Djokovic, Patrick Mouratoglou a une nouvelle pris la défense de l’Allemand.
« Pour moi, la première chose à retenir, c’est que ton classement reflète ta valeur. Si d’autres sont blessés, tant pis pour eux. Rester en bonne santé quand on est sportif professionnel, c’est un véritable talent. Ta santé et ta condition physique en font partie. On entend les mêmes discussions à propos de Rafa. Oh, si Rafa n’avait pas été blessé, il aurait remporté X tournois du Grand Chelem. Oui, mais il n’y a pas de ‘si’. Il est numéro un parce qu’il mérite de l’être. Est‐ce que je pense que les deux autres joueurs sont meilleurs que lui ? Oui, mais ils ne sont pas numéro un. C’est lui le numéro un. Il a remporté Roland‐Garros, puis l’US Open. Techniquement, 128 joueurs auraient pu l’emporter, et c’est lui qui l’a fait. Deux fois. Il a également fait preuve de grandes qualités mentales. Il n’a pas bien joué, mais il a remporté le tournoi, et c’est une qualité immense. Le tennis est un sport très mental. Je pense donc qu’il a vraiment fait preuve d’une grande force mentale cette année, ce qu’il n’avait pas su montrer par le passé. Il n’est peut‐être pas le meilleur joueur, mais il est numéro un mondial. »
Publié le vendredi 23 octobre 2026 à 10:28