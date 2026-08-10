Dans un nouveau post Linkedln, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou s’est penché sur un sujet qui concerne tous les joueurs de tennis, quel que soit leur niveau : la tech­nique. Pour illus­trer son propos, il a notam­ment pris l’exemple de Daniil Medvedev, dont les gestes et l’esthétique sont parti­cu­liè­re­ment atypiques.

« Le sujet de la ‘tech­nique propre’ est épineux, car il soulève une autre ques­tion : qu’est-ce qu’une tech­nique propre ? Je vais vous donner un exemple. Diriez‐vous que Medvedev a une tech­nique propre ? Je pense que 100 % des entraî­neurs de tennis répon­draient non. Je n’apprendrais jamais un coup droit comme celui‐là, un service comme celui‐là, un revers comme celui‐là, une volée comme celle‐là, en m’inspirant de cet exemple concret – et pour­tant, c’est un joueur incroyable. Alors, qu’est-ce qu’une tech­nique ‘propre’ ? Je pense que c’est la première ques­tion à se poser, car elle en soulève une autre : est‐il extrê­me­ment impor­tant d’avoir une tech­nique ‘propre’ pour bien progresser au tennis ? Une tech­nique ‘propre’ est une tech­nique qui respecte les fonda­men­taux du tennis. À partir de ces fonda­men­taux, on peut faire ce que l’on veut. Avoir un geste qui semble esthé­tique n’a pas d’importance, mais il est essen­tiel de frapper la balle au bon endroit. Et je dirais que Medvedev possède une tech­nique propre. Certes, il n’a pas la tech­nique clas­sique, mais les prin­cipes fonda­men­taux sont respectés. »