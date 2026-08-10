Dans un nouveau post Linkedln, l’entraîneur français Patrick Mouratoglou s’est penché sur un sujet qui concerne tous les joueurs de tennis, quel que soit leur niveau : la technique. Pour illustrer son propos, il a notamment pris l’exemple de Daniil Medvedev, dont les gestes et l’esthétique sont particulièrement atypiques.
« Le sujet de la ‘technique propre’ est épineux, car il soulève une autre question : qu’est-ce qu’une technique propre ? Je vais vous donner un exemple. Diriez‐vous que Medvedev a une technique propre ? Je pense que 100 % des entraîneurs de tennis répondraient non. Je n’apprendrais jamais un coup droit comme celui‐là, un service comme celui‐là, un revers comme celui‐là, une volée comme celle‐là, en m’inspirant de cet exemple concret – et pourtant, c’est un joueur incroyable. Alors, qu’est-ce qu’une technique ‘propre’ ? Je pense que c’est la première question à se poser, car elle en soulève une autre : est‐il extrêmement important d’avoir une technique ‘propre’ pour bien progresser au tennis ? Une technique ‘propre’ est une technique qui respecte les fondamentaux du tennis. À partir de ces fondamentaux, on peut faire ce que l’on veut. Avoir un geste qui semble esthétique n’a pas d’importance, mais il est essentiel de frapper la balle au bon endroit. Et je dirais que Medvedev possède une technique propre. Certes, il n’a pas la technique classique, mais les principes fondamentaux sont respectés. »
Publié le lundi 10 août 2026 à 17:54