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Patrick Mouratoglou : « Demandez à des entraî­neurs de tennis si Daniil Medvedev a une tech­nique propre et ils vous répon­dront tous la même chose »

Par
Baptiste Mulatier
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Dans un nouveau post Linkedln, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou s’est penché sur un sujet qui concerne tous les joueurs de tennis, quel que soit leur niveau : la tech­nique. Pour illus­trer son propos, il a notam­ment pris l’exemple de Daniil Medvedev, dont les gestes et l’esthétique sont parti­cu­liè­re­ment atypiques.

« Le sujet de la ‘tech­nique propre’ est épineux, car il soulève une autre ques­tion : qu’est-ce qu’une tech­nique propre ? Je vais vous donner un exemple. Diriez‐vous que Medvedev a une tech­nique propre ? Je pense que 100 % des entraî­neurs de tennis répon­draient non. Je n’apprendrais jamais un coup droit comme celui‐là, un service comme celui‐là, un revers comme celui‐là, une volée comme celle‐là, en m’inspirant de cet exemple concret – et pour­tant, c’est un joueur incroyable. Alors, qu’est-ce qu’une tech­nique ‘propre’ ? Je pense que c’est la première ques­tion à se poser, car elle en soulève une autre : est‐il extrê­me­ment impor­tant d’avoir une tech­nique ‘propre’ pour bien progresser au tennis ? Une tech­nique ‘propre’ est une tech­nique qui respecte les fonda­men­taux du tennis. À partir de ces fonda­men­taux, on peut faire ce que l’on veut. Avoir un geste qui semble esthé­tique n’a pas d’importance, mais il est essen­tiel de frapper la balle au bon endroit. Et je dirais que Medvedev possède une tech­nique propre. Certes, il n’a pas la tech­nique clas­sique, mais les prin­cipes fonda­men­taux sont respectés. »

Publié le lundi 10 août 2026 à 17:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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