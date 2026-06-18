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Patrick Mouratoglou : « Depuis un an, Jannik Sinner joue avec plus d’effet et sa balle est un peu moins rapide. Pourquoi fait‐il cela ? »

Par
Thomas S
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Dans une nouvelle vidéo publiée sur son compte Instagram, Patrick Mouratoglou s’est notam­ment inter­essé à la manière de jouer de Jannik Sinner depuis plusieurs mois.

Grâce à l’aide de statis­tiques et graphiques, l’en­traî­neur fran­çais a établi un lien avec Rafael Nadal, qui a fait l’in­verse de l’Italien dans les dernières années de sa carrière en mettant moins de lift dans sa balle. 

« Avez‐vous remarqué que Rafa jouait plus vite au cours des deux dernières années de sa carrière et que Jannik joue plus lente­ment depuis deux ans ? Ce qui est inté­res­sant dans ce graphique, c’est qu’à la fin de sa carrière, Rafa est nette­ment plus rapide et son topspin est bien moins prononcé, car il savait qu’il voulait raccourcir les échanges et a donc décidé de frapper plus fort. Pour cela, il a réduit l’effet : ma balle va natu­rel­le­ment aller plus vite, donc je prends plus de risques, mais je n’ai pas le choix. À l’inverse, c’est tout le contraire avec Sinner : entre 2025 et 2026, il joue avec plus d’effet et sa balle est un peu moins rapide à cause de cet effet accru. Pourquoi a‑t‐il mis plus d’effet ? Parce qu’il ne veut pas rater ses coups et qu’il sait que s’il augmente l’effet, il augmente sa soli­dité, affine son jeu, et pour l’instant, ça ne pour­rait pas mieux aller. »

Publié le jeudi 18 juin 2026 à 15:10

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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