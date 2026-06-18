Dans une nouvelle vidéo publiée sur son compte Instagram, Patrick Mouratoglou s’est notam­ment inter­essé à la manière de jouer de Jannik Sinner depuis plusieurs mois.

Grâce à l’aide de statis­tiques et graphiques, l’en­traî­neur fran­çais a établi un lien avec Rafael Nadal, qui a fait l’in­verse de l’Italien dans les dernières années de sa carrière en mettant moins de lift dans sa balle.

« Avez‐vous remarqué que Rafa jouait plus vite au cours des deux dernières années de sa carrière et que Jannik joue plus lente­ment depuis deux ans ? Ce qui est inté­res­sant dans ce graphique, c’est qu’à la fin de sa carrière, Rafa est nette­ment plus rapide et son topspin est bien moins prononcé, car il savait qu’il voulait raccourcir les échanges et a donc décidé de frapper plus fort. Pour cela, il a réduit l’effet : ma balle va natu­rel­le­ment aller plus vite, donc je prends plus de risques, mais je n’ai pas le choix. À l’inverse, c’est tout le contraire avec Sinner : entre 2025 et 2026, il joue avec plus d’effet et sa balle est un peu moins rapide à cause de cet effet accru. Pourquoi a‑t‐il mis plus d’effet ? Parce qu’il ne veut pas rater ses coups et qu’il sait que s’il augmente l’effet, il augmente sa soli­dité, affine son jeu, et pour l’instant, ça ne pour­rait pas mieux aller. »