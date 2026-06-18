Dans une nouvelle vidéo publiée sur son compte Instagram, Patrick Mouratoglou s’est notamment interessé à la manière de jouer de Jannik Sinner depuis plusieurs mois.
Grâce à l’aide de statistiques et graphiques, l’entraîneur français a établi un lien avec Rafael Nadal, qui a fait l’inverse de l’Italien dans les dernières années de sa carrière en mettant moins de lift dans sa balle.
« Avez‐vous remarqué que Rafa jouait plus vite au cours des deux dernières années de sa carrière et que Jannik joue plus lentement depuis deux ans ? Ce qui est intéressant dans ce graphique, c’est qu’à la fin de sa carrière, Rafa est nettement plus rapide et son topspin est bien moins prononcé, car il savait qu’il voulait raccourcir les échanges et a donc décidé de frapper plus fort. Pour cela, il a réduit l’effet : ma balle va naturellement aller plus vite, donc je prends plus de risques, mais je n’ai pas le choix. À l’inverse, c’est tout le contraire avec Sinner : entre 2025 et 2026, il joue avec plus d’effet et sa balle est un peu moins rapide à cause de cet effet accru. Pourquoi a‑t‐il mis plus d’effet ? Parce qu’il ne veut pas rater ses coups et qu’il sait que s’il augmente l’effet, il augmente sa solidité, affine son jeu, et pour l’instant, ça ne pourrait pas mieux aller. »
Publié le jeudi 18 juin 2026 à 15:10