Si Alexander Zverev, devenu numéro 1 mondial en remportant Roland‐Garros et l’US Open, s’est imposé comme le « troisième homme » malgré ses défaites à répétition contre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Patrick Mouratoglou voit également un quatrième homme pour 2027.
Dans une vidéo YouTube, l’entraîneur français mise sur Ben Shelton, déjà 4e mondial, et désormais guidé par Juan Carlos Ferrero.
« Je crois sincèrement que s’il y a un quatrième joueur dans l’équation, ce sera Ben Shelton. Je pense qu’il s’en rapproche de plus en plus. Je pense que son service s’est encore amélioré. Le niveau de son service est incroyable. Je pense que dans les grands matchs, il montre de quoi il est capable, mais il ne le montre pas encore jour après jour. Je pense qu’il va être dangereux, même si je considère qu’Alcaraz et Sinner sont sur une autre planète »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.