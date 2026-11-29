Si Alexander Zverev, devenu numéro 1 mondial en rempor­tant Roland‐Garros et l’US Open, s’est imposé comme le « troi­sième homme » malgré ses défaites à répé­ti­tion contre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Patrick Mouratoglou voit égale­ment un quatrième homme pour 2027.

Dans une vidéo YouTube, l’entraîneur fran­çais mise sur Ben Shelton, déjà 4e mondial, et désor­mais guidé par Juan Carlos Ferrero.

« Je crois sincè­re­ment que s’il y a un quatrième joueur dans l’équation, ce sera Ben Shelton. Je pense qu’il s’en rapproche de plus en plus. Je pense que son service s’est encore amélioré. Le niveau de son service est incroyable. Je pense que dans les grands matchs, il montre de quoi il est capable, mais il ne le montre pas encore jour après jour. Je pense qu’il va être dange­reux, même si je consi­dère qu’Alcaraz et Sinner sont sur une autre planète »