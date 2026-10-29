Peut‐on être considéré comme le meilleur joueur d’une année lorsqu’on a été absent pendant la moitié de la saison et qu’on a manqué deux tournois du Grand Chelem et quatre Masters 1000 ?
C’est la question que tout le monde se pose après la vidéo publiée par Patrick Mouratoglou sur son compte Instagram concernant son « Ballon d’or » masculin du tennis de l’année 2026, qui n’est autre que Carlos Alcaraz.
Un choix qui va être compliqué à argumenter auprès des fans d’Alexander Zverev. L’Allemand a en effet participé à l’ensemble des tournois importants tout en remportant ses deux premiers titres en Grand Chelem, à Roland‐Garros et l’US Open, et en s’inclinant en finale de Wimbledon. Mais pour « The Coach », ce n’est pas suffisant…
« Zverev a remporté le plus grand nombre de tournois du Grand Chelem cette année et terminera la saison en tête du classement mondial, mais il n’est pas mon “Ballon d’Or” du tennis. Zverev, Alcaraz et Sinner ont tous les trois réalisé des performances incroyables cette année. Bien sûr, c’est Zverev qui en a remporté le plus. Mais un seul joueur est entré dans l’histoire des tournois du Grand Chelem cette année, et c’est Carlos Alcaraz. Il a réalisé le Grand Chelem en carrière et il est le plus jeune joueur à avoir réussi cet exploit. De plus, il a battu Zverev cette année lors de leur unique confrontation en Grand Chelem (en demi‐finales de l’Open d’Australie). Ce fut un match épique. Zverev a servi pour le match, mais c’est Carlos qui l’a emporté. Mon Ballon d’Or du tennis, c’est Carlos Alcaraz. »
Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 18:52