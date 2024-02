Plus présent que jamais sur les réseaux sociaux et notam­ment via son compte Instagram nommé humble­ment « The Coach », Patrick Mouratolgou a décidé de consa­crer une vidéo aux meilleurs coups droits de l’his­toire en dévoi­lant son Top 5.

Alors que personne ne contes­tera la domi­na­tion de Rafael Nadal, en tête de ce clas­se­ment, la deuxième place attri­buée à Fernando Gonzalez est en revanche plus contestable.

Si le Chilien était capable de laisser sur place n’im­porte quel joueur avec ce coup, notam­ment grâce à une puis­sance phéno­mé­nale, il fallait quand même oser le placer devant Roger Federer, Pete Sampras ou encore Juan Martin Del Potro.

Le Top 5 des meilleurs coups droits de tous les temps selon Patrick Mouratoglou :

1 – Rafael Nadal

2 – Fernandez Gonzalez

3 – Roger Federer

4 – Pete Sampras

5 – Juan Martin Del Potro

Qu’en pensez‐vous ?