Toujours autant passionné et obnu­bilé par Novak Djokovic, Patrick Mouratoglou, dans sa dernière vidéo sur son compte Instagram, a une nouvelle fois évoqué le Serbe en le prenant comme le parfait exemple du cham­pion précoce. En effet, dès l’âge de 14 ans, Nole était déjà sacré triple cham­pion d’Europe, comme l’ex­plique l’en­traî­neur de Simona Halep.

« Voici quelque chose que vous ne saviez pas sur Novak Djokovic. En 2001, à l’âge de 14 ans, Djokovic a terminé triple cham­pion d’Europe en simple, en double et par équipe. Devenir un cham­pion néces­site d’ap­prendre à gagner, et c’est quelque chose que l’on doit apprendre dès le plus jeune âge. C’est très inté­res­sant de voir combien de grands cham­pions ont eu beau­coup de succès quand ils étaient jeunes. C’est le cas pour la plupart d’entre eux. Nous connais­sons Novak main­te­nant, mais c’est aussi le cas de Holger Rune, Alcaraz, Rafael Nadal, Lleyton Hewitt, je peux en citer beau­coup. Donc apprendre à concourir au plus haut niveau quand on est jeune et en même temps, déve­lopper ses armes pour l’avenir, c’est la clé du haut niveau. »