Au cours d’un échange à propos de la notion de spec­tacle dans le tennis en compa­raison avec des sports améri­cains comme la NBA, Patrick Mouratoglou et Benoît Paire, entourés de Gaël Monfils, ont estimé qu’un joueur comme Frances Tiafoe, qui adore faire le show et jouer avec le public, n’au­rait pas du tout le même accueil sur le vieux conti­nent et notam­ment en France.

Gaël Monfils : « Au tennis, quand tu fais un coup spec­ta­cu­laire, tu es direc­te­ment jugé sur cela. Si tu gagnes le match, on ne te dira rien, si tu perds, on dira : ‘Ben voilà, il a encore fait le con’, alors que si tu regardes un match de basket en NBA, les mecs font des dunks, des célé­bra­tions et peut‐être qu’ils vont perdre de 20 points. »

Benoît Paire : « Ce n’est pas le même état d’es­prit aux États‐Unis, eux ils font voir un show, un spec­tacle. Il y a certains pays où tu peux faire plus le show que d’autres. Quand tu vois Tiafoe qui tape sur son biceps avec sa main. En France, on dirait : ‘Mais il se prend pour qui ?’ »

Patrick Mouratoglou : « Il se ferait défoncer en France alors qu’aux États‐Unis, ils ont trouvé cela fantas­tique. Moi, j’ai adoré, je l’ai montré à 200 personnes la vidéo. »

Benoît Paire : « Je ne suis pas sûr que chez nous, en Europe, en France, cela soit aussi bien accepté. »