S’il s’est insurgé du trai­te­ment de l’af­faire Sinner, en dénon­çant un trai­te­ment de faveur, Patrick Mouratoglou n’a pas remis en cause l’in­no­cence du numéro 1 mondial.

« Il est très peu probable qu’il se soit dopé, tout d’abord – et c’est une décla­ra­tion person­nelle – je ne pense pas du tout que ce soit son état d’esprit, je ne pense pas que ce soit sa menta­lité de se doper. Deuxièmement, lorsque vous trouvez des niveaux aussi faibles d’un produit interdit chez quelqu’un, dans 90 % des cas – si ce n’est plus – il s’agit d’une conta­mi­na­tion. Le joueur est donc une victime, et c’est pour­quoi je pense qu’il est inno­cent », a déclaré l’en­traî­neur fran­çais dans des propos rapportés par Tennis Majors.