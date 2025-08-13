En plus de distiller ses conseils tennis­tiques, Patrick Mouratoglou met un point d’hon­neur sur l’as­pect mental. Sur son compte LinkedIn, le coach fran­çais a révélé une anec­dote crous­tillante mettant en avant cette dimen­sion tout aussi impor­tante que le physique.

« Il y a quelques années, j’ai discuté avec l’en­traî­neur d’un joueur qui avait passé des années classé entre la 80e et la 100e place mondiale. Solide. Fiable. Mais pas spec­ta­cu­laire. Puis, au cours d’une saison, tout a changé. Il a fait son entrée dans le Top 10. Il a battu les meilleurs joueurs. Il a joué le meilleur tennis de sa vie. J’ai féli­cité son entraî­neur. « Vous avez fait un travail incroyable avec lui. » Sa réponse m’a surpris : « Ce n’est pas moi. C’est sa petite amie. » Il m’a expliqué : « Elle l’ad­mire. Vraiment. Elle croit en lui. Et comme elle est la personne la plus proche de lui, cette croyance lui a donné des ailes. » Il ne plai­san­tait pas. Il parlait du regard bienveillant ».