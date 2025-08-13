En plus de distiller ses conseils tennistiques, Patrick Mouratoglou met un point d’honneur sur l’aspect mental. Sur son compte LinkedIn, le coach français a révélé une anecdote croustillante mettant en avant cette dimension tout aussi importante que le physique.
« Il y a quelques années, j’ai discuté avec l’entraîneur d’un joueur qui avait passé des années classé entre la 80e et la 100e place mondiale. Solide. Fiable. Mais pas spectaculaire. Puis, au cours d’une saison, tout a changé. Il a fait son entrée dans le Top 10. Il a battu les meilleurs joueurs. Il a joué le meilleur tennis de sa vie. J’ai félicité son entraîneur. « Vous avez fait un travail incroyable avec lui. » Sa réponse m’a surpris : « Ce n’est pas moi. C’est sa petite amie. » Il m’a expliqué : « Elle l’admire. Vraiment. Elle croit en lui. Et comme elle est la personne la plus proche de lui, cette croyance lui a donné des ailes. » Il ne plaisantait pas. Il parlait du regard bienveillant ».
Publié le mercredi 13 août 2025 à 19:15