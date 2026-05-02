Même s’il s’est sèche­ment incliné face à Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid, Arthur Fils est loin d’être résigné.

Le Français a d’ailleurs annoncé la couleur en confé­rence de presse d’après match en expli­quant qu’il allait travailler d’arrache‐pied pour combler l’écart avec le numéro 1 mondial.

Une qualité que l’en­traî­neur, Patrick Mouratoglou, a tenu à mettre en avant sur son compte Instagram.

« Il y a une qualité chez Arthur Fils dont personne ne parle. C’est le fait qu’il apprend extrê­me­ment vite, et c’est là la véri­table qualité des cham­pions. Quand il se retrouve dans une situa­tion diffi­cile ou qu’il vit quelque chose de négatif, il se dit : « Bon, c’est mon problème », et au tournoi suivant, il le résout. Lorsqu’il a atteint les demi‐finales à Miami, il était à bout de souffle lors de sa demi‐finale contre Lehecka. Il en a tiré les leçons : au tournoi suivant, il a remporté l’ensemble du tournoi sans jamais s’essouffler. Il est trans­pa­rent, il iden­tifie les problèmes, il les résout. C’est la marque des meilleurs joueurs. Quand Sinner bat Alcaraz en finale d’un grand tournoi, Alcaraz se dit : “D’accord, je vois ce que je dois améliorer”, il le dit, et au tournoi suivant, c’est corrigé. Et quand Sinner perd contre Alcaraz, c’est pareil. »