Même s’il s’est sèchement incliné face à Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid, Arthur Fils est loin d’être résigné.
Le Français a d’ailleurs annoncé la couleur en conférence de presse d’après match en expliquant qu’il allait travailler d’arrache‐pied pour combler l’écart avec le numéro 1 mondial.
Une qualité que l’entraîneur, Patrick Mouratoglou, a tenu à mettre en avant sur son compte Instagram.
« Il y a une qualité chez Arthur Fils dont personne ne parle. C’est le fait qu’il apprend extrêmement vite, et c’est là la véritable qualité des champions. Quand il se retrouve dans une situation difficile ou qu’il vit quelque chose de négatif, il se dit : « Bon, c’est mon problème », et au tournoi suivant, il le résout. Lorsqu’il a atteint les demi‐finales à Miami, il était à bout de souffle lors de sa demi‐finale contre Lehecka. Il en a tiré les leçons : au tournoi suivant, il a remporté l’ensemble du tournoi sans jamais s’essouffler. Il est transparent, il identifie les problèmes, il les résout. C’est la marque des meilleurs joueurs. Quand Sinner bat Alcaraz en finale d’un grand tournoi, Alcaraz se dit : “D’accord, je vois ce que je dois améliorer”, il le dit, et au tournoi suivant, c’est corrigé. Et quand Sinner perd contre Alcaraz, c’est pareil. »
Publié le samedi 2 mai 2026 à 18:19