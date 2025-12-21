AccueilATPPatrick Mouratoglou inquiet pour Alcaraz : "C'est un moment difficile pour Carlos,...
Patrick Mouratoglou inquiet pour Alcaraz : « C’est un moment diffi­cile pour Carlos, c’est certain, surtout à l’ap­proche d’un Grand Chelem. Personne ne peut dire ce qui va se passer, personne »

Thomas S

Après avoir expliqué que la rela­tion entre un joueur et un entraî­neur pouvait étran­ge­ment ressem­bler à celle d’un couple marié, Patrick Mouratoglou, dans une publi­ca­tion vidéo sur son compte Instagram, s’est dit préoc­cupé pour Carlos Alcaraz après sa sépa­ra­tion surprise avec Juan Carlos Ferrero. 

« Cette rupture entre Carlos et Juan Carlos montre que personne ne sait ce qui se passe derrière des portes closes. C’est un moment diffi­cile pour Carlos, c’est certain, surtout à l’ap­proche d’un Grand Chelem. Personne ne peut dire ce qui va se passer, personne. »

Publié le dimanche 21 décembre 2025 à 13:13

