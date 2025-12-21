Après avoir expliqué que la relation entre un joueur et un entraîneur pouvait étrangement ressembler à celle d’un couple marié, Patrick Mouratoglou, dans une publication vidéo sur son compte Instagram, s’est dit préoccupé pour Carlos Alcaraz après sa séparation surprise avec Juan Carlos Ferrero.
« Cette rupture entre Carlos et Juan Carlos montre que personne ne sait ce qui se passe derrière des portes closes. C’est un moment difficile pour Carlos, c’est certain, surtout à l’approche d’un Grand Chelem. Personne ne peut dire ce qui va se passer, personne. »
Publié le dimanche 21 décembre 2025 à 13:13