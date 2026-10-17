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Patrick Mouratoglou insiste sur Novak Djokovic : « Le tournoi de Pékin a révélé quelque chose de nouveau… »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF -

Après une tournée améri­caine cauche­mar­desque, Novak Djokovic a remis les pendules à l’heure à Pékin avant de chuter à nouveau dès son premier match à Shanghai.

Alors que les diffi­cultés du Serbe de 39 ans pour­raient laisser penser que le poids des années commence à se faire sentir, Patrick Mouratoglou estime que les problèmes de Djokovic sont avant tout d’ordre mental. Selon lui, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a besoin de nouveaux objec­tifs pour entre­tenir sa moti­va­tion. Et quoi de mieux que les records pour raviver sa soif de victoires ?

« Pékin a révélé quelque chose de nouveau. Quelque chose qui peut ramener un certain Novak : la quête des records. À Pékin, il en avait un à portée de main : 34 victoires consé­cu­tives dans le même tournoi. 34–0. Il s’est lancé à sa pour­suite, et il l’a décroché. C’est ça, Novak. Il a besoin d’un défi de taille. Il y a bien long­temps, un Masters 1 000 suffi­sait. Puis ce furent les tour­nois du Grand Chelem. Après en avoir remporté tant, il a besoin d’un petit plus. À 39 ans, ce petit plus ne peut venir que des records. Et la bonne nouvelle, c’est que chaque mois lui offre désor­mais de nouveaux records à portée de main. Si nous voulons aider Novak à rester motivé, nous devons lui trouver des records à battre. Participer aux Finales ATP à 39 ans ? Si personne ne l’a jamais fait, il sera au rendez‐vous. J’en suis sûr. Si le record se situe fina­le­ment à 40 ans, il attendra l’année prochaine. »

Publié le samedi 17 octobre 2026 à 09:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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