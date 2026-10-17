Après une tournée améri­caine cauche­mar­desque, Novak Djokovic a remis les pendules à l’heure à Pékin avant de chuter à nouveau dès son premier match à Shanghai.

Alors que les diffi­cultés du Serbe de 39 ans pour­raient laisser penser que le poids des années commence à se faire sentir, Patrick Mouratoglou estime que les problèmes de Djokovic sont avant tout d’ordre mental. Selon lui, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a besoin de nouveaux objec­tifs pour entre­tenir sa moti­va­tion. Et quoi de mieux que les records pour raviver sa soif de victoires ?

« Pékin a révélé quelque chose de nouveau. Quelque chose qui peut ramener un certain Novak : la quête des records. À Pékin, il en avait un à portée de main : 34 victoires consé­cu­tives dans le même tournoi. 34–0. Il s’est lancé à sa pour­suite, et il l’a décroché. C’est ça, Novak. Il a besoin d’un défi de taille. Il y a bien long­temps, un Masters 1 000 suffi­sait. Puis ce furent les tour­nois du Grand Chelem. Après en avoir remporté tant, il a besoin d’un petit plus. À 39 ans, ce petit plus ne peut venir que des records. Et la bonne nouvelle, c’est que chaque mois lui offre désor­mais de nouveaux records à portée de main. Si nous voulons aider Novak à rester motivé, nous devons lui trouver des records à battre. Participer aux Finales ATP à 39 ans ? Si personne ne l’a jamais fait, il sera au rendez‐vous. J’en suis sûr. Si le record se situe fina­le­ment à 40 ans, il attendra l’année prochaine. »