S’il a récemment repris du service en tant qu’entraîneur de Stefanos Tsitsipas, Patrick Mouratoglou n’a pas pour autant abandonné ses fameux contenus sur Instagram.
Désireux d’établir un classement des cinq meilleurs serveurs de l’histoire du tennis, le coach français a été contraint de laisser deux monstres dans ce domaine sur la touche. Et il tenu à s’en excuser par avance.
« J’ai classé les cinq meilleurs services de l’histoire de notre sport. Tout d’abord, je tiens à m’excuser auprès d’Andy Roddick et de Goran Ivanisevic. Peut‐être ne sont‐ils qu’à un millimètre du top 5. Il a fallu que je fasse un choix. Désolé. Mon numéro cinq est Roger Federer. Son service est incroyable. Il maîtrise tous les effets et réalise beaucoup d’aces. Et quand il pratiquait le service‐volée, il remportait énormément de points. Numéro quatre : Nick Kyrgios. Je trouve ça incroyable pour un joueur de sa taille. Numéro trois : Ivo Karlovic. Un géant. Bien sûr, c’est un énorme avantage. Son service faisait 90 % du travail. Numéro deux, John Isner. Un autre géant. Je pense qu’il avait simplement plus de variété, qu’il pouvait faire davantage de choses avec son service. Et le numéro un est une grande surprise pour tout le monde. C’est Sampras. “Oh, mais Karlovic sert plus fort que Sampras.” Oui et non. J’ai simplement pris en compte la taille du joueur. Il mesure probablement environ 30 centimètres de moins que les deux autres. Et si l’on considère le service, le nombre d’aces, la qualité de son deuxième service, la confiance qu’il avait en son service, c’est lui le numéro un pour moi. »
Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 16:56