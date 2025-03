Récent vain­queur de l’Open d’Australie chez les juniors, Henry Bernet ferait mieux de se boucher les oreilles si l’on en croit les propos de Patrick Mouratoglou.

Il faut dire que le jeune suisse a tout en magasin pour être comparé à son illustre compa­triote, Roger Federer : il est origi­naire de la même ville, Bâle, et membre du même club de tennis, il a un revers à une main, il est habillé par On, la marque dont Federer est action­naire et il est entraîné par l’an­cien coach de Roger, Severin Luthi.

« Je comprends pour­quoi ce joueur est comparé à Roger Federer, même si c’est un fardeau et que cela va être diffi­cile pour lui pour trois raisons. D’abord, il est Suisse comme Roger. Deuxièmement, il a un revers à une main comme Roger. Et troi­siè­me­ment, il a remporté un Grand Chelem chez les juniors. Je comprends donc la compa­raison. Est‐ce le même type de joueur ? Je ne le connais pas assez pour le dire, mais quand j’ai regardé des vidéos, il se faufile, il vient au filet. Il sent la balle. Il ne faut pas lui mettre trop de pres­sion. Il y a un autre joueur que je connais très bien, Grigor Dimitrov, qui a été comparé à Roger à 16 ou 17 ans. Rien n’est plus agréable que d’être comparé à Federer, mais cela apporte beau­coup de pres­sion. C’est très diffi­cile pour ces jeunes joueurs de gérer cette pres­sion, sachant qu’ils n’ont encore rien accompli. Gagner un titre chez les juniors, c’est bien, mais ce sont des juniors. Toute leur carrière est encore devant eux. »