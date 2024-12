Dans le dernier épisode de son « Oeil du Coach » centré sur la nouvelle colla­bo­ra­tion entre Novak Djokovic et Andy Murray, Patrick Mouratoglou, après avoir déclaré que le Britannique n’était peut‐être pas la personne idéale pour motiver le Serbe, a expliqué pour­quoi Jannik Sinner est un adver­saire plus coriace pour Djokovic que Carlos Alcaraz.

« Il sera peut‐être plus diffi­cile pour Novak de battre Sinner qu’Alcaraz, car Jannik ne donne rien. Sinner a les mêmes compé­tences que Novak, il couvre très bien le terrain, il ne rate rien et il prend la balle plus tôt que Novak. Donc Novak devra retrouver une forme incroyable pour dominer Sinner. Je ne dis pas que c’est facile de battre Alcaraz, ça ne l’est pas. »