Après avoir pris tous les obser­va­teurs à contre‐pied en expli­quant que Jannik Sinner n’était pas le meilleur joueur du monde actuel­le­ment, Patrick Mouratoglou a cette fois analysé la défaite d’Alexander Zverev face à l’Italien en finale de l’Open d’Australie.

Et si certains, comme Mats Wilander, ont estimé que l’Allemand n’avait peut‐être pas foi en lui, l’en­traî­neur fran­çais n’est encore une fois pas d’accord.

« Je ne pense pas que Sascha Zverev ait perdu la finale de l’Open d’Australie parce qu’il n’y croit pas assez. Je pense qu’il y croit, mais je pense qu’il y a encore des choses qui manquent à son jeu. Il s’est amélioré, c’est sûr, il est numéro deux mondial main­te­nant. Il est revenu plus fort et je pense qu’il a ajouté beau­coup de choses à son jeu. Dans les grands moments, il manque d’au­dace, d’agres­si­vité, de prise de risque. Il s’est poussé à le faire, mais ce n’est pas encore naturel. Je pense qu’il a besoin de plus de temps, il doit le faire de plus en plus et trouver une meilleure efficacité. »