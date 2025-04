Après avoir analysé à sa manière la supré­matie de Novak Djokovic sur Roger Federer et Rafael Nadal, critiqué assez dure­ment la menta­lité fran­çaise et évoqué les critères pour dési­gner le GOAT, Patrick Mouratoglou, dans son inter­view accordée à Eurosport, a égale­ment désigné le jeune joueur actuel avec le plus de potentiel.

Et l’en­traî­neur fran­çais a jété son dévolu sur la pépite brési­lienne de 18 ans, Joao Fonseca.

« Sur l’as­pect croyance en lui‐même, je pense que Fonseca est excep­tionnel de ce point de vue‐là. Il faut regarder ça mais pas que : la struc­ture qu’ils mettent en place, le jeu aussi, on ne peut pas s’y sous­traire, la capa­cité aussi à ne pas se blesser, la qualité des corps, les points faibles… Je pense qu’au­jourd’hui, celui qui a le plus gros poten­tiel, c’est Fonseca, de tous. Il va beau­coup plus vite que tout le monde. Et ça, c’est toujours un signe très, très important. »