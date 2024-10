Dans un nouvel épisode de « L’oeil du coach » sur Tennis Majors, Patrick Mouratoglou a réagi à l’an­nonce de la retraite de Rafael Nadal (qui inter­viendra lors des phases finales de la Coupe Davis à Malaga du 19 au 24 novembre).

« Je pense que la retraite de Rafael Nadal est une surprise. Nous l’attendions pour l’année prochaine, je pensais qu’il pous­se­rait jusqu’à Roland‐Garros avant d’arrêter. C’est l’un des plus grands joueurs de tous les temps à Roland‐Garros, sur terre battue de manière géné­rale mais encore plus à Paris, qui est un Grand Chelem. Depuis deux ans, il ne peut plus s’entraîner comme il le souhaite. Quand tu n’es pas capable de t’entraîner, tu ne peux pas performer au plus haut niveau, et quand tu joues à 30% ou 40% de ce que tu peux faire, tu perds beau­coup, trop souvent. Lors du dernier Roland‐Garros, il était peut‐être à 50 ou 60% de ses capa­cités. Il jouait bien mais ne bougeait pas comme il l’aurait voulu. Cela a eu un impact sur son jeu. Il n’est plus aussi régu­lier, il rate plus qu’avant. On sait que le tennis est avant tout une ques­tion de mouve­ment. C’est une base dont les joueurs ont besoin, proba­ble­ment lui plus que n’importe qui parce qu’il était l’un des joueurs les plus régu­liers de tous les temps. »