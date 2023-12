Après avoir comparé Roger Federer et Novak Djokovic et estimé que le Serbe est un meilleur joueur actuel­le­ment qu’il y a 10 ans, Patrick Mouratoglou est une fois de plus revenu sur le fameux débat du GOAT (ou plus grand joueur de l’his­toire). Et d’après l’en­traî­neur trico­lore, ce débat est clos.

« Je n’ai jamais vu dans l’his­toire du tennis quel­qu’un qui soit au top de sa forme à 36 ans, autant qu’à 26 ou 28 ans. C’est toute une carrière pour être au sommet. Il a eu une ou deux années diffi­ciles, mais la majeure partie de sa carrière, il a été au sommet de son art, même s’il a joué à la même époque que Roger (Federer) et Rafa (Nadal), ce qui en dit encore plus sur l’in­croyable joueur domi­nant qu’il est. Je pense que le fameux débat sur qui est le GOAT, je suppose, est complè­te­ment mort main­te­nant après cette année incroyable, trois autres tour­nois du Grand Chelem et une finale. Il a le record presque partout – nombre de Masters 1000, nombre de semaines n°1, nombre de Grands Chelems – et il joue toujours, il est toujours au sommet. »