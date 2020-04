L’annonce de la création de la ligue UTS a fait beaucoup de bruit et Patrick Mouratoglou a tenu à préciser certains points au micro de France Info : « On va créer quelque chose de complètement novateur, on veut toucher un autre public, les jeunes notamment qui ne regardent pas ou plus les matchs de tennis classiques. Je suis convaincu que le tennis gagnerait à s’ouvrir, à laisser les joueurs s’exprimer sur les terrains. »

Enfin concernant la diffusion, le coach de Serena Williams a des objectifs élevés : « Je veux une diffusion mondiale, avec un diffuseur européen, un américain et un asiatique. » Enfin, il affirme bien ne pas vouloir « concurrencer l’ATP » mais qu’il y avait avec cette crise une opportunité pour créer quelque chose de différent.