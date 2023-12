L’expression « sky is the limit » (au‐delà de toutes les limites) semble convenir parfai­te­ment à Novak Djokovic.

Lauréat de trois titres du Grand Chelem en 2023 et battu en cinq sets en finale de Wimbledon par Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial ne semble pour­tant pas rassasié alors qu’il a récem­ment déclaré être capable de réaliser le Golden Slam en 2024 (remporter les quatre Grands Chelems plus l’or olympique).

Une décla­ra­tion très ambi­tieuse mais tout sauf irréa­liste pour Patrick Mouratoglou qui s’est exprimé à ce sujet sur son compte Instagram.

« Je pense que Novak en 2024 aura aussi faim qu’en 2023. Il a un objectif énorme en voulant établir un record de tour­nois du Grand Chelem remportés qui ne sera proba­ble­ment jamais battu dans l’his­toire. Et il est en mesure de le faire. Il a 36 ans, il compte 24 tour­nois du Grand Chelem, et c’est déjà un record. Il est frais physi­que­ment et menta­le­ment. En disant, ‘Pourquoi ne pas gagner les quatre tour­nois du Grand Chelem l’année prochaine ?’, cela peut paraître fou, mais il en a remporté trois cette année, plus une finale. Il n’était qu’à un match de remporter les quatre. »