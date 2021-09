Dans une récente vidéo postée sur Instagram, le coach de Serena Williams s’in­ter­roge et s’en­thou­siasme au sujet du futur du tennis.

Pour lui, le point de passage entre le Big3 est immi­nent et la victoire de Daniil confirme cette analyse.

« Avant la seule ques­tion que l’on se posait quand Roland‐Garros arri­vait c’était de savoir qui Rafael Nadal allait battre en finale. Maintenant l’his­toire a changé » explique Patrick avant de présenter son casting.

« Tsitsipas est l’un de ceux qui peut le faire. Il peut gagner des tour­nois du Grand Chelem et devenir numéro 1 mondial. Il a la moti­va­tion, il a ce qu’il faut dans la raquette. Mais il y en a d’autres comme Medvedev, Zverev. Je pense que ces trois là sont les plus proches mais il y en a encore derrière. En revanche, je pense que cette géné­ra­tion a une pres­sion énorme car par le passé Roger, Rafa et Novak étaient telle­ment au dessus qu’il n’y avait fina­le­ment pas de suspense, voir de possi­bi­lités. Maintenant on peut dire que c’est diffé­rent, il y a des ouvertures »