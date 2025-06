Quelques jours après avoir fait part de ses doutes concer­nant la réelle moti­va­tion de Novak Djokovic, Patrick Mouratoglou s’est cette fois montré un peu plus opti­miste concer­nant la niveau de du Serbe dans un message publié sur Linkedin.

« La prochaine fois qu’on vous deman­dera si Novak Djokovic peut remporter un 25e Grand Chelem, pensez à cela : qu’est‐ce qu’il vient de nous montrer à Roland‐Garros ? À dix jours de Wimbledon, un tournoi qu’il a remporté sept fois, attei­gnant la finale lors de six des dernières éditions, une chose est sûre : le tennis de Novak Djokovic est toujours là. Mais est‐ce qu’il a encore la fougue ? Après une saison diffi­cile sur terre battue, Novak a atteint les demi‐finales de Roland‐Garros, battant des joueurs de haut niveau comme Zverev et riva­li­sant avec le numéro un mondial Jannik Sinner dans un match serré en trois sets. Techniquement et physi­que­ment, il est toujours au niveau. Soyons clairs : son tennis n’a pas baissé. Il est toujours capable de produire la préci­sion, la varia­tion et le timing qui ont fait de lui l’un des plus grands joueurs de l’histoire. »