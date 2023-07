Patrick Mouratoglou est de retour !

Absent de la box d’Holger Rune pendant toute la quin­zaine de Wimbledon, l’en­traî­neur du Danois a évidem­ment tenu à analyser la finale du Grand Chelem londo­nien remportée magni­fi­que­ment par Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic après cinq sets haletants.

Et pour cela, Patrick a utilisé son moyen de commu­ni­ca­tion préféré.

« C’était un match très mental et les deux joueurs étaient tendus. Novak a eu l’oc­ca­sion de tuer le match mais ne l’a pas fait. La raison pour laquelle Carlos a gagné la finale de Wimbledon, je crois que c’est parce qu’il s’est senti libre d’aller cher­cher ses coups dans les moments impor­tants, et Novak ne l’a pas fait. Si vous mettez Novak dans la pers­pec­tive où Carlos est main­te­nant, Novak aurait fait la même chose. Jouer comme un outsider et jouer de manière incroyable dans les grands moments. »