Il fallait y penser mais cela devait arriver. Alors que les fans et les joueurs sont privés de tennis depuis longtemps, Patrick Mouratoglou qui possède une académie de haut niveau a décidé de prendre le taureau par les cornes et de créer ce que l’on peut appeler une ligue. L’ultimate tennis showdown va donc démarrer le week-end du 14 et 15 mai avec en match d’ouverture un affrontement entre David Goffin et Alexei Popyrin. Il va de soit que tout sera construit pour respecter les règles sanitaires et il n’y aura pas de spectateurs.

« C’est une plateforme destinée à mettre en valeur le talent incroyable, les qualités athlétiques ainsi que les personnalités variées des joueurs de tennis. Elle offre une approche différente, cible un public de tennis beaucoup plus jeune et propose un système de redistribution des gains entre les joueurs entièrement repensés » a explique Patrick Mouratoglou dans un communique de presse envoyé aux médias ce samedi.

Pour l’instant le format des matches n’a pas été complètement arrêté, les matches seront filmés en live, les organisateurs réfléchissent à une diffusion live et en streaming.

A noter que ce n’est pas un « one shot » qu’il est prévu plus de 50 matchs et que logiquement va commencer ce week-end avec dix joueurs.

Une partie des gains générés sera aussi versée pour venir en aide aux joueurs les moins bien classés du circuit.