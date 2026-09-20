Cette saison 2026, Alexander Zverev a complétement changé le récit autour de sa carrière. Longtemps considéré friable dans mentalement dans les moments décisifs à juste titre, après avoir échoué à remporter un Grand Chelem lors de ses trois premières finales, le numéro deux mondial a enfin triomphé.
Avec ses succès à Roland‐Garros et à l’US Open, l’Allemand fait partie des grands noms de son sport. Toutefois, une interrogation n’est toujours pas levée : Sera‐t‐il en capacité de rivaliser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner à leur meilleur niveau ?
Une question que se pose Patrick Mouratoglou. Pour l’ancien entraîneur de Serena Williams, ses sacres en Majeur ont sûrement rabattu les cartes, le natif de Hambourg pourra aborder les futures matches contre ses cadets avec un capital confiance très élevé. Une donnée importante à prendre en compte, tant le facteur mental est décisif au plus haut‐niveau.
« Je suis très curieux de voir dans quelle mesure le fait d’avoir remporté deux tournois du Grand Chelem va avoir un effet positif sur l’état d’esprit et la confiance de Zverev lorsqu’il affrontera Sinner la prochaine fois. Je pense que Zverev tient ces propos parce qu’il a été largement dominé par Sinner lors de nombreux matchs. Si on ne les voit pas s’affronter, on ne sait pas vraiment quelle sera la dynamique. Zverev aura pleinement confiance en lui, donc je pense que leur prochain affrontement sera extrêmement important, car si Zverev l’emporte, cela pourrait complètement changer la donne dans leur rivalité. Maintenant, pour battre Alcaraz et Sinner, c’est une autre paire de manches de les battre régulièrement, mais voyons voir. Je suis très curieux de le voir les affronter, et je vous dirai alors quel est l’écart qui manque. S’il y en a un ».
Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 11:54