Alors que l’édition 2026 de Roland‐Garros aura lieu dans moins de trois semaines avec u absent de marque, puisque Carlos Alcaraz, double tenant du titre, a été contraint de déclarer forfait, Jannik Sinner fait logiquement figure de grand favori.
Et pour certains observateurs, comme l’entraîneur français, Patrick Mouratoglou, l’Italien a autant de marge sur ses adversaires que celle que possédait Rafael Nadal dans ses plus grandes années sur le terre battue parisienne.
« Je pense que les chances que Jannik Sinner remporte Roland‐Garros ne pourraient pas être plus grandes. Pour moi, elles sont aussi élevées que celles qu’a eues Rafa de remporter Roland‐Garros tout au long de sa carrière. Je pense qu’il a la même marge, pas pour la même raison, parce que Rafa était imbattable sur terre battue avec sa manière de jouer. Jannik a une telle marge sur toutes les surfaces, sauf face à Carlos, mais Carlos est forfait. Ce n’est pas son style de jeu, c’est sa domination qui est sans égale. »
Publié le mardi 5 mai 2026 à 17:16