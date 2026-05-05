Alors que l’édi­tion 2026 de Roland‐Garros aura lieu dans moins de trois semaines avec u absent de marque, puisque Carlos Alcaraz, double tenant du titre, a été contraint de déclarer forfait, Jannik Sinner fait logi­que­ment figure de grand favori.

Et pour certains obser­va­teurs, comme l’en­traî­neur fran­çais, Patrick Mouratoglou, l’Italien a autant de marge sur ses adver­saires que celle que possé­dait Rafael Nadal dans ses plus grandes années sur le terre battue parisienne.

« Je pense que les chances que Jannik Sinner remporte Roland‐Garros ne pour­raient pas être plus grandes. Pour moi, elles sont aussi élevées que celles qu’a eues Rafa de remporter Roland‐Garros tout au long de sa carrière. Je pense qu’il a la même marge, pas pour la même raison, parce que Rafa était imbat­table sur terre battue avec sa manière de jouer. Jannik a une telle marge sur toutes les surfaces, sauf face à Carlos, mais Carlos est forfait. Ce n’est pas son style de jeu, c’est sa domi­na­tion qui est sans égale. »