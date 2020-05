Patrick Mouratoglou a donné un long entretien au quotidien Corriere della Sera où il aborde plusieurs sujets comme son UTS, la présence de Fabio Fognini à cette compétition, son format mais aussi ses idées pour un tennis plus moderne. Logiquement notre confrère l’a aussi interrogé sur l’affaire Dominic Thiem.

Le coach de Serena Williams a un avis qui diffère un peu de l’ensemble des observateurs : « Je ne suis pas d’accord parce que tout le monde doit manger, mais j’aime ceux qui disent ce qu’ils pensent. Thiem s’est exposé sans crainte d’être jugé. Je l’ai trouvé courageux. Mais il est vrai que le prize money des grands tournois doit être revu : les dix premiers gagnent trop, plus d’équilibre et d’équité seraient nécessaires. Le prize money devrait être distribué selon des critères plus égalitaires. »