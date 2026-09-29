« Si on doit disputer tous les tour­nois obli­ga­toires que l’ATP nous impose, on passe environ 40 semaines en compé­ti­tion. C’est impos­sible, et on voit beau­coup de joueurs se blesser, beau­coup de joueurs s’épuiser. S’ils ne font rien pour y remé­dier, nous verrons encore plus de bles­sures à l’avenir », aler­tait Carlos Alcaraz à l’US Open.

Un nouveau coup de gueule sur le calen­drier qui a encore fait beau­coup parler, sachant que l’Espagnol vient de jouer la Laver Cup et parti­cipe régu­liè­re­ment à des exhibitions.

Dans un nouveau post Instagram, Patrick Mouratoglou a pris la défense du septuple lauréat en Grand Chelem.

« Les gens reprochent à Carlos Alcaraz de dire que le calen­drier est trop chargé, alors qu’il parti­cipe à de nombreuses exhi­bi­tions ou compé­ti­tions. Quand il dit : ‘J’adore les tour­nois par équipe, passer du temps avec les autres joueurs, m’amuser, ce genre de semaine m’aide beau­coup à retrouver ma joie sur le court’, ce n’est pas physique, c’est mental. Carlos est un joueur qui s’épuise quand il joue trop au tennis. À un moment donné, il n’y prend plus de plaisir, il n’éprouve plus de joie, il n’est plus créatif sur le court et son niveau baisse consi­dé­ra­ble­ment. Donc, pour lui, parti­ciper à d’autres types de compé­ti­tions peut avoir beau­coup de sens. Est‐ce un cas isolé ? Probablement pas. Et je pense que c’est diffi­cile pour les joueurs qui disputent sans cesse le même type de compé­ti­tions. Imaginez une année, puis une deuxième, puis une troi­sième. À un moment donné, ils s’ennuient, se fatiguent menta­le­ment, ce qui affecte leurs résul­tats et peut poten­tiel­le­ment entraîner des blessures. »