Si l’im­mense majo­rité des spécia­listes s’ac­cor­daient pour dire qu’Alexander Zverev était le meilleur joueur de l’his­toire à n’avoir jamais remporté un tournoi du Grand Chelem, la réponse n’est plus aussi simple depuis que l’Allemand s’est imposé à Roland‐Garros.

Patrick Mouratoglou s’est donc amusé à faire le Top 3 de ces joueurs fanny en tour­nois majeurs. Voici les heureux élus :

« Qui sont les meilleurs joueurs de l’his­toire à n’avoir jamais remporté de Grand Chelem ? Zverev était mon numéro un. Maintenant, qui reste‐t‐il ? En troi­sième, je dirais Marcelo Rios. Parce qu’il a été numéro un mondial, parce qu’il a disputé une finale contre Korda, mais qu’il n’a jamais remporté de Grand Chelem. En deux, Guillermo Coria. À l’époque, il domi­nait vrai­ment la terre battue. Il a disputé une finale à Roland‐Garros. Il a eu deux balles de match. On aurait dit que la victoire lui était acquise. Il a fini par perdre. Il n’a plus jamais atteint la finale d’un Grand Chelem par la suite. Numéro un : David Nalbandian. Il a égale­ment disputé une finale de Grand Chelem à Wimbledon contre Hewitt. Mais au‐delà de cela, il a remporté un nombre impres­sion­nant de tour­nois. Il a battu tous les meilleurs joueurs du monde et est en fait le seul à avoir remporté un Masters 1000 en battant les numéros un, deux et trois au cours du même tournoi. Et ces trois joueurs n’étaient autres que Federer, Nadal et Djokovic. »