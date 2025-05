Récemment, Alexander Bublik avait fait le tour de la toile, en s’adres­sant à Mohamed Lahyani lors de son match contre Jakub Mensik, pendant un chan­ge­ment de côté. Le Kazakh avait notam­ment sorti que le tennis était moins relevé, cinq ans en arrière. Un avis que ne partage pas Patrick Mouratoglou.

« Même si j’aime beau­coup [Alexander] Bublik, je ne peux pas être d’ac­cord avec lui. Pour moi, c’est plus le fait qu’il ait perdu ; il était émotif à sa manière, qui est d’être drôle et de dire des choses folles. Il dit que le top 50 est beau­coup plus fort aujourd’hui qu’il y a cinq ans. Je ne pense pas que ce soit le cas. Il ne peut pas prendre Mensik comme exemple. Il ne faut pas oublier qu’il a remporté un Masters 1000 à Miami il y a quelques semaines, en battant Novak [Djokovic] en finale, donc son niveau est bien plus élevé que son clas­se­ment. Jakub Mensik monte rapi­de­ment dans les clas­se­ments et il faut du temps pour atteindre le top 10. Il pense que ce type est classé à ce niveau, mais qu’il joue dans le top 10. Ce qui est proba­ble­ment vrai. Sur dur, c’est certain, et si ce n’est pas encore le cas sur terre battue, c’est proba­ble­ment pour bientôt. Il joue donc contre un joueur dont le clas­se­ment est infé­rieur à son niveau réel. C’est pour­quoi il a ce senti­ment, mais je n’ai pas l’im­pres­sion que ce soit vrai en général. J’ai l’im­pres­sion que le niveau est extrê­me­ment élevé. Chaque joueur est en danger à chaque tour, mais je pense que c’était déjà le cas il y a cinq ans », a analysé le coach fran­çais, sur son compte Instagram.