Fidèle à ses habi­tudes, Patrick Mouratoglou a de nouveau commenté la situa­tion actuelle du circuit avec la saison en cours de terre battue sur laquelle Rafael Nadal n’a toujours pas parti­cipé et Novak Djokovic n’est pas en réus­site (défaite en huitièmes à Monte‐Carlo et en quarts à Banja Luka avant de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Madrid).

Deux facteurs qui vont permettre à la nouvelle géné­ra­tion de s’af­firmer et de croire ferme­ment au titre à la Porte d’Auteuil selon l’en­traî­neur de Simona Halep.

« Le fait que Novak, pour le moment, ne trouve pas son tennis, qu’il soit un peu blessé, le fait que Rafa soit main­te­nant blessé depuis long­temps et qu’il était censé revenir pour jouer ces tour­nois sur terre battue avant Roland‐Garros et qu’il ne soit pas en mesure de le faire, placent les deux plus grands joueurs et les deux meilleurs, proba­ble­ment de tous les temps et ceux qui dominent telle­ment sur la terre battue, dans une situa­tion très étrange et unique. Et cela ouvre le champ à beau­coup d’autres joueurs. C’est la raison pour laquelle la compé­ti­tion est aussi ouverte qu’elle peut l’être. »