Lors de sa prise de parole sur son compte Instagram pour évoquer l’an­nonce de la sépa­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, Patrick Mouratoglou a fait part de son grand étonnement.

Il faut dire que pas grand monde ne s’at­ten­dait à cette rupture, surtout à ce moment de la saison.

« Ce fut un choc énorme, énorme pour tout le monde. Personne ne s’at­ten­dait à ce que Carlos et Juan Carlos se séparent. Nous avions vrai­ment le senti­ment que cette colla­bo­ra­tion était pour la vie. À cet âge, quand vous avez une colla­bo­ra­tion de très longue date, la rela­tion prend une autre tour­nure et devient presque fami­liale. Cela fonc­tion­nait incroya­ble­ment bien, c’est aussi un point impor­tant. Carlos avait un succès fou. Donc, quand on met tout cela ensemble, personne n’ima­gi­nait que cela puisse prendre fin un jour. »