Lors de sa prise de parole sur son compte Instagram pour évoquer l’annonce de la séparation entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, Patrick Mouratoglou a fait part de son grand étonnement.
Il faut dire que pas grand monde ne s’attendait à cette rupture, surtout à ce moment de la saison.
« Ce fut un choc énorme, énorme pour tout le monde. Personne ne s’attendait à ce que Carlos et Juan Carlos se séparent. Nous avions vraiment le sentiment que cette collaboration était pour la vie. À cet âge, quand vous avez une collaboration de très longue date, la relation prend une autre tournure et devient presque familiale. Cela fonctionnait incroyablement bien, c’est aussi un point important. Carlos avait un succès fou. Donc, quand on met tout cela ensemble, personne n’imaginait que cela puisse prendre fin un jour. »
Publié le lundi 22 décembre 2025 à 18:08