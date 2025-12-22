AccueilATPPatrick Mouratoglou ne comprend pas : "Personne ne s'attendait à ce que...
ATP

Patrick Mouratoglou ne comprend pas : « Personne ne s’at­ten­dait à ce que Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero se séparent. Nous avions vrai­ment le senti­ment que cette colla­bo­ra­tion était pour la vie »

Thomas S
Par Thomas S

-

266

Lors de sa prise de parole sur son compte Instagram pour évoquer l’an­nonce de la sépa­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, Patrick Mouratoglou a fait part de son grand étonnement. 

Il faut dire que pas grand monde ne s’at­ten­dait à cette rupture, surtout à ce moment de la saison. 

« Ce fut un choc énorme, énorme pour tout le monde. Personne ne s’at­ten­dait à ce que Carlos et Juan Carlos se séparent. Nous avions vrai­ment le senti­ment que cette colla­bo­ra­tion était pour la vie. À cet âge, quand vous avez une colla­bo­ra­tion de très longue date, la rela­tion prend une autre tour­nure et devient presque fami­liale. Cela fonc­tion­nait incroya­ble­ment bien, c’est aussi un point impor­tant. Carlos avait un succès fou. Donc, quand on met tout cela ensemble, personne n’ima­gi­nait que cela puisse prendre fin un jour. »

Publié le lundi 22 décembre 2025 à 18:08

Article précédent
Daria Kasatkina : « Je vais proba­ble­ment essuyer beau­coup de critiques pour ce que je vais dire, mais je m’en fiche. Je pense que lors des derniers tour­nois du Grand Chelem, les matchs fémi­nins étaient plus inté­res­sants que les matchs masculins »
Article suivant
Guy Forget : « J’ai quitté le système fédéral parce qu’il y avait des gens qui ne souhai­taient pas travailler avec moi. Je pour­rais faire encore plein de choses, et peut‐être même mieux que certains »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.