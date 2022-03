La presse serbe est dans tous ses états depuis que Novak Djokovic a annoncé la fin de sa colla­bo­ra­tion avec son mythique entraî­neur slovaque, Marian Vajda, le 1er mars dernier.

Depuis, plusieurs hypo­thèses sont étudiées et l’une d’entre elle mène à l’ac­tuel coach de Serena Williams, Patrick Mouratoglou.

Les médias de Serbie s’ap­puient notam­ment sur les dernières décla­ra­tions de l’en­traî­neur fran­çais qui, à plusieurs reprises, a pris la défense du numéro 1 mondial à propos de sa déci­sion de ne pas se faire vacciner. Dernièrement, le direc­teur de sa propre académie est même aller plus loin en esti­mant que Nole pouvait faci­le­ment jouer encore 3 ou 4 ans et par consé­quent remporter entre 25 et 30 titres du Grand Chelem.

Si l’on ne doute pas un seul instant de la sincé­rité de Patrick Mouratoglou, ses paroles pour­raient bien être une manière de se rappro­cher du joueur serbe qui serait tenté de trouver un rempla­çant à Marian Vajda bien que Goran Ivanisevic demeure toujours son unique entraîneur.

Enfin, quid de Serena Williams dans tout cela, elle qui a récem­ment déclaré qu’elle comp­tait bien gagner un ultime Grand Chelem avant la fin de sa carrière ? D’autant qu’avec la retraite anti­cipée d’Ashleigh Barty, l’Américaine, et son entraî­neur depuis 2012, pour­raient y voir une oppor­tu­nité d’égaler enfin le record de Margaret Court et ses 24 titres du Grand Chelem.