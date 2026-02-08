Alors qu’il vient de sortir sa propre marque de caleçon, Patrick Mouratoglou continue à donner son avis sur à peu près tout ce qui touche à l’actualité du tennis.
Après avoir énervé Jo‐Wilfried Tsonga, poussé Rafael Nadal à sortir de sa réserve, taclé Boris Becker et expliqué que Novak Djokovic n’était pas assez motivé, l’entraîneur français s’est cette fois attaqué au cas Carlos Alcaraz, sacré pour la septième fois en Grand Chelem à l’Open d’Australie.
Et selon lui, cette victoire historique de l’Espagnol (plus jeune joueur de l’histoire à remporter les quatre tournois du Grand Chelem) ne signifie pas forcément qu’il a pris de l’avance sur son principal rival, Jannik Sinner.
« Je pense qu’on ne peut pas dire qu’Alcaraz est au‐dessus du lot. Je pense qu’il faut continuer à mettre Jannik Sinner au même niveau. Beaucoup de gens adorent faire ça. Un match : « Oh wow, j’ai complètement changé d’avis » ou « Oh, ça prouve tout en un seul match ». Non ! Ce n’est qu’un match. Mais un tournoi ne prouve pas tout non plus. Bien sûr, c’est un Grand Chelem, mais ce n’est qu’un Grand Chelem, et si vous regardez l’année dernière, ils se sont tout partagé : deux Grand Chelems chacun. C’est Sinner qui a remporté les Finales ATP, et vous pouvez imaginer que si Sinner avait pu jouer trois mois de plus pendant sa suspension, il aurait potentiellement terminé n°1 mondial à la fin de la saison. Je pense que ces deux joueurs dominent incroyablement le monde du tennis, comme le Big 3 dans le passé, de la même manière, on peut facilement comparer : il y a deux joueurs qui sont à des années‐lumière du reste du peloton, à l’exception de Novak. Et je pense que tout au long de l’année 2026, ils pourraient se partager beaucoup de victoires en finale. Ils dominent tous les deux, mais je pense qu’ils sont très proches en termes de niveau. »
Publié le dimanche 8 février 2026 à 14:14