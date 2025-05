The Coach nous a accordé un entre­tien pour le prochain numéro de We Love Tennis Magazine. Il fait un bilan de certaines de ses réali­sa­tions et évoque forcé­ment son livre qui vient de sortir chez Albin Michel : Votre poten­tiel est infini. On lui a aussi de demander de réagir à notre une où l’on a mis en avant 4 futures stars : Mendsik, Giovanni Perricard, Fis, Fonseca.

Selon Patrick, parmi ses quatre espoirs, il y en a une qui se détache vraiment.

« Des quatre que vous avez sélec­tionné, je place Joao Fonseca au dessus des autres même si aujourd’hui ce n’est pas le cas en terme de clas­se­ment. Le Brésilien est très très doué, il a vrai­ment quelques choses. Arthur Fils a une belle ambi­tion et il se donne les moyens pour y parvenir donc il faut le suivre de près. On s’in­quié­tait de savoir comment on allait pouvoir survivre sans le fameux Big 3, on a la réponse avec ses talents et les nouveaux tauliers que sont Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Je rajou­terai même Alexandre Zverev. J’ai envie de dire que c’est assez ouvert, qu’il y a beau­coup d’in­cer­ti­tude, je trouve ca très enthousiasmant »