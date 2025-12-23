Après avoir fait part de son éton­ne­ment concer­nant la sépa­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, Patrick Mouratoglou, toujours sur son compte Instagram, a tenu à souli­gner la belle progres­sion de deux joueurs.

Et après avoir choisi Victoria Mboko chez les femmes, l’en­traî­neur fran­çais a jeté son dévolu sur Joao Fonseca, qu’il voit riva­liser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dans les années à venir.

« Cette année, il a continué à progresser. Il a égale­ment connu des hauts et des bas. Il subit lui aussi une pres­sion énorme. Vous pouvez imaginer à quel point les fans brési­liens le soutiennent, ce qui est positif, mais cela repré­sente aussi une grande respon­sa­bi­lité pour un jeune homme comme lui. Si vous regardez son clas­se­ment année après année, il monte en flèche. Il est l’avenir du tennis masculin. Il a le poten­tiel pour riva­liser, dans les années à venir, proba­ble­ment pas l’année prochaine, mais dans les années à venir, avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, car il a tout ce qu’il faut pour cela. »