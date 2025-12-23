Après avoir fait part de son étonnement concernant la séparation entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, Patrick Mouratoglou, toujours sur son compte Instagram, a tenu à souligner la belle progression de deux joueurs.
Et après avoir choisi Victoria Mboko chez les femmes, l’entraîneur français a jeté son dévolu sur Joao Fonseca, qu’il voit rivaliser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dans les années à venir.
« Cette année, il a continué à progresser. Il a également connu des hauts et des bas. Il subit lui aussi une pression énorme. Vous pouvez imaginer à quel point les fans brésiliens le soutiennent, ce qui est positif, mais cela représente aussi une grande responsabilité pour un jeune homme comme lui. Si vous regardez son classement année après année, il monte en flèche. Il est l’avenir du tennis masculin. Il a le potentiel pour rivaliser, dans les années à venir, probablement pas l’année prochaine, mais dans les années à venir, avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, car il a tout ce qu’il faut pour cela. »
Publié le mardi 23 décembre 2025 à 14:14