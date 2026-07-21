Vainqueur à Roland‐Garros et fina­liste à Wimbledon, Alexander Zverev a sans aucun doute franchi un cap en termes de palmarès en rempor­tant son premier tournoi du Grand Chelem.

Et si ce cap semble égale­ment avoir été passé en termes de style de jeu, avec une posi­tion plus agres­sive sur le court, une rechute n’est pas à exclure selon Patrick Mouratoglou.

« Zverev est sur la bonne voie. Mais est‐il déjà arrivé au sommet ? Je ne pense pas, pas encore. C’est une étape impor­tante pour lui d’avoir remporté son premier Grand Chelem et d’être en finale du suivant, surtout sur terre battue et sur gazon. Il a sans aucun doute franchi un nouveau palier. Est‐il déjà au niveau d’Alcaraz et de Sinner ? Je ne pense pas. Et même s’il a livré l’une de ses meilleures perfor­mances en finale, et que Sinner n’était, à mon avis, pas au meilleur de sa forme, il n’a tout de même pas réussi à s’imposer. Pour qu’il puisse jouer de manière agres­sive avec constance et effi­ca­cité, il doit montrer qu’il est capable de le faire encore et encore jusqu’à ce que cela devienne une seconde nature. Sinon… par exemple, lors de la saison améri­caine, il sait qu’il va battre ces joueurs parce qu’il dispose d’une marge de manœuvre. S’il recom­mence à contrôler le jeu depuis la ligne de fond sans être aussi agressif, cela montrera qu’il n’a pas vrai­ment franchi un cap. Il doit s’entraîner à cela à chaque match, ce qu’il n’a pas encore fait. »