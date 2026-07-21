Vainqueur à Roland‐Garros et finaliste à Wimbledon, Alexander Zverev a sans aucun doute franchi un cap en termes de palmarès en remportant son premier tournoi du Grand Chelem.
Et si ce cap semble également avoir été passé en termes de style de jeu, avec une position plus agressive sur le court, une rechute n’est pas à exclure selon Patrick Mouratoglou.
« Zverev est sur la bonne voie. Mais est‐il déjà arrivé au sommet ? Je ne pense pas, pas encore. C’est une étape importante pour lui d’avoir remporté son premier Grand Chelem et d’être en finale du suivant, surtout sur terre battue et sur gazon. Il a sans aucun doute franchi un nouveau palier. Est‐il déjà au niveau d’Alcaraz et de Sinner ? Je ne pense pas. Et même s’il a livré l’une de ses meilleures performances en finale, et que Sinner n’était, à mon avis, pas au meilleur de sa forme, il n’a tout de même pas réussi à s’imposer. Pour qu’il puisse jouer de manière agressive avec constance et efficacité, il doit montrer qu’il est capable de le faire encore et encore jusqu’à ce que cela devienne une seconde nature. Sinon… par exemple, lors de la saison américaine, il sait qu’il va battre ces joueurs parce qu’il dispose d’une marge de manœuvre. S’il recommence à contrôler le jeu depuis la ligne de fond sans être aussi agressif, cela montrera qu’il n’a pas vraiment franchi un cap. Il doit s’entraîner à cela à chaque match, ce qu’il n’a pas encore fait. »
Publié le mardi 21 juillet 2026 à 17:47