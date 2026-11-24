Patrick Mouratoglou ne pouvait pas ne pas revenir sur le premier sacre de Carlos Alcaraz sur le Masters, à Turin, où il a dominé de la tête et des épaules tous ses adversaires, dont Alexander Zverev en finale.
Et l’entraîneur français a tenu à revenir sur un point fondamental concernant le prodige espagnol : son évolution.
« Carlos Alcaraz va encore beaucoup évoluer. Ça fait peur de penser que ce joueur – qui a déjà remporté plus de titres que n’importe qui d’autre à son âge dans l’histoire du tennis – puisse encore évoluer autant. On oublie toujours que Carlos Alcaraz est très jeune – il a 23 ans. Il a encore beaucoup à apprendre sur lui‐même, mais en ce qui concerne le tennis, je ne pense pas qu’il ait grand‐chose à apprendre, pour être honnête. Mais sur lui‐même ? Oui, il ne se connaît pas encore. Il se rend compte que : ‘Oh là là, après un certain nombre de tournois, j’ai vraiment besoin de repos parce que je perds ce qui fait ma particularité’. Carlos Alcaraz va beaucoup évoluer, car avec le temps, il va en découvrir de plus en plus sur lui‐même. Il va pouvoir enrichir son jeu, son mental et bien d’autres aspects encore. »
Publié le mardi 24 novembre 2026 à 16:33