Patrick Mouratoglou ne pouvait pas ne pas revenir sur le premier sacre de Carlos Alcaraz sur le Masters, à Turin, où il a dominé de la tête et des épaules tous ses adver­saires, dont Alexander Zverev en finale.

Et l’en­traî­neur fran­çais a tenu à revenir sur un point fonda­mental concer­nant le prodige espa­gnol : son évolution.

« Carlos Alcaraz va encore beau­coup évoluer. Ça fait peur de penser que ce joueur – qui a déjà remporté plus de titres que n’importe qui d’autre à son âge dans l’histoire du tennis – puisse encore évoluer autant. On oublie toujours que Carlos Alcaraz est très jeune – il a 23 ans. Il a encore beau­coup à apprendre sur lui‐même, mais en ce qui concerne le tennis, je ne pense pas qu’il ait grand‐chose à apprendre, pour être honnête. Mais sur lui‐même ? Oui, il ne se connaît pas encore. Il se rend compte que : ‘Oh là là, après un certain nombre de tour­nois, j’ai vrai­ment besoin de repos parce que je perds ce qui fait ma parti­cu­la­rité’. Carlos Alcaraz va beau­coup évoluer, car avec le temps, il va en décou­vrir de plus en plus sur lui‐même. Il va pouvoir enri­chir son jeu, son mental et bien d’autres aspects encore. »