Très présent sur le réseau Linkedin ces derniers temps, Patrick Mouratoglou, après avoir expliqué la différence entre de rivalité entre Alcaraz‐Sinner et Federer‐Nadal, est cette fois revenu sur la domination deux deux derniers avant l’arrivée de Novak Djokovic.
Et pour l’entraîneur français, l’Espagnol était tout simplement plus fort que le Suisse.
« Avant le Big Three, le tennis avait un Big Two : Roger et Rafa. À l’époque, quelque chose d’inhabituel se produisait : Roger était le meilleur joueur du monde, battant tout le monde, dominant le circuit, mais Rafa était le meilleur des deux. À cause de leur confrontation, à cause des schémas, parce que Roger n’avait pas les solutions à ce moment‐là. »
Publié le dimanche 23 novembre 2025 à 16:46