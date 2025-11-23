Très présent sur le réseau Linkedin ces derniers temps, Patrick Mouratoglou, après avoir expliqué la diffé­rence entre de riva­lité entre Alcaraz‐Sinner et Federer‐Nadal, est cette fois revenu sur la domi­na­tion deux deux derniers avant l’ar­rivée de Novak Djokovic.

Et pour l’en­traî­neur fran­çais, l’Espagnol était tout simple­ment plus fort que le Suisse.

« Avant le Big Three, le tennis avait un Big Two : Roger et Rafa. À l’époque, quelque chose d’in­ha­bi­tuel se produi­sait : Roger était le meilleur joueur du monde, battant tout le monde, domi­nant le circuit, mais Rafa était le meilleur des deux. À cause de leur confron­ta­tion, à cause des schémas, parce que Roger n’avait pas les solu­tions à ce moment‐là. »