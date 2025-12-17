AccueilATPPatrick Mouratoglou : "Quand Roger Federer et Rafael Nadal dominaient le circuit,...
ATP

Patrick Mouratoglou : « Quand Roger Federer et Rafael Nadal domi­naient le circuit, j’ai parlé à la plupart des dix meilleurs joueurs, et ils m’ont dit qu’il était impos­sible de gagner un Grand Chelem. Et puis un jeune homme est apparu »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

1136

The Coach a mille anec­dotes sur l’his­toire du tennis et surtout du tour quand il était encore coach sur le circuit ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. D’ailleurs cette situa­tion doit l’af­fecter lui qui adore par dessus tout faire ce métier. Dernièrement sur ses réseaux sociaux, il est revenu sur l’ar­rivée d’un certain Novak Djokovic et sur le fait que le Serbe avait clai­re­ment annoncé ses intentions.

« Je raconte toujours cette histoire : quand Roger et Rafa domi­naient, j’ai parlé à la plupart des dix meilleurs joueurs, et ils m’ont dit qu’il était impos­sible de gagner un Grand Chelem. Et puis soudain, un jeune homme est apparu et a déclaré publi­que­ment : « Je vais les battre. » Ce jeune homme, c’était Novak Djokovic. Le monde du tennis se deman­dait : « Comment peut‐il être aussi arro­gant ? » Mais ce n’était pas de l’ar­ro­gance, c’était de la confiance en soi. Et fina­le­ment, il l’a fait »

Publié le mercredi 17 décembre 2025 à 09:20

Article précédent
Anton Dubrov, coach de Sabalenka au sujet de sa nervo­sité perma­nente : « Tout le monde n’est pas comme Roger Federer, toujours parfait »
Article suivant
Pancho Campo, coach de renom s’in­ter­roge sur le cas Zverev : « Il a le physique, la taille, le jeu… mais il ne gagne pas de Grand Chelem ! Au final, un parent est un soutien ines­ti­mable, s’il est bien utilisé, mais il peut aussi ruiner une carrière »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.