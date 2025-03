À l’oc­ca­sion de la prochaine sortie de son livre, Patrick Mouratoglou a accordé une inter­view à Tennis 365 dans laquelle il évoque longue­ment la manière dont Novak Djokovic est venu s’im­miscer au milieu de la riva­lité entre Roger Federer et Rafael Nadal.

« Quand vous regardez le jeu de Novak et que vous le comparez à celui de Roger et Rafa, vous vous demandez comment ce gars avec ce jeu peut avoir un meilleur bilan que les deux autres, mais c’est parce qu’il est le meilleur de tous les temps menta­le­ment. On ne peut pas ensei­gner la confiance qu’il avait. Vous l’avez, c’est tout, et c’est un sujet impor­tant dans mon livre. Il ne s’agit pas d’en­sei­gner la confiance, mais on peut faire des choses pour la déve­lopper chez une personne. »